Ski-Ass: „Im Leben kommt alles irgendwann zurück“

Nach 1024 Tagen stand sie am 3. Dezember wieder am Start, am Nikolaustag wurde sie Neunte bei einem Europacup-Riesentorlauf. Am Samstag fuhr sie in Hippach wieder in die Top-30. „Ich bin total glücklich, dass es wieder so gut geht“, strahlt Grill (USC Mariapfarr-Weißpriach-Göriach).