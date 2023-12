Lebensretter baten vergeblich um heißen Kaffee

Conny Naschberger, langjähriger Flugretter an Bord von Heli 4, kann immer noch nicht fassen, was ihm und seinen beiden Kollegen am Samstag in einer Ruetz-Filiale im Zillertal „widerfuhr“. „Wir waren auf dem Rückflug von einem Einsatz, der Nebel verhinderte vorerst die Landung. Unser Pilot fand dann doch ein Loch in der Nebeldecke, wir flogen unter dem Nebel im Zillertal einwärts bis Uderns. Dort ging aber nichts mehr“, erzählt er. Immerhin konnte die Crew den Heli sicher landen.