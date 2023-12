Die Domkrippe in echt und mit 3D-Brille erleben

Im Mariendom in Linz steht die mehr als 100 Jahre alte Krippe, zu der auch Pfarrer Maximilian Strasser Interessierte führt. Im Ars Electronica Center erlebt man sie am Sonntag, 17. Dezember und am 23. Dezember wieder im Deep Space in 3D.

(Bild: Harald Dostal, Ars Electronica/Robert Bauernhansl, Krone KREATIV)