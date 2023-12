Wirkung der „Abnehmspritze“ leider nicht von Dauer

Tirzepatid ist laut der Studie bisher etwa in den USA für die Behandlung von Fettleibigkeit zugelassen, in der EU bisher nicht. Bei uns kann es unter dem Namen „Mounjaro“ in bestimmten Fällen von Diabetes Typ 2 verwendet werden. Tirzepatid gilt als noch effektiver als der Wirkstoff Semaglutid („Wegovy“), der hierzulande oft gemeint ist, wenn es um Abnehmspritzen geht. Ähnlich wie bei Semaglutid-Präparaten sollten die Studienteilnehmer zusätzlich eine Diät halten und ausreichend körperlich aktiv sein.