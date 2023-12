Schon das zweite Weihnachten in Abgeschiedenheit

Aber nicht nur die zögerlichen Arbeiten am Felsen, der am 15. Dezember 2022 auf die einzige Verbindungsstraße gedonnert war, bereiten der Gemeinde und den Bewohnern von Guntschach Sorgen. Auch das einzige Feuerwehrauto, das extra in der abgeschnittenen Ortschaft abgestellt wurde, ist kaputt. „Die Kardanwelle ist gerissen“, bedauert der Gemeindechef. Aber die Feuerwehr sei bereits dabei, den Schaden so rasch es nur geht zu beheben.