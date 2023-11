Helfer in der Not sind selbst auf Hilfe angewiesen

Samstag, früher Morgen: Mit Gummistiefeln ausgestattet, macht sich ein Trupp der Fährmänner von Glainach auf, um ihr mit viel Schweiß und Leidenschaft errichtetes Vereinshaus am Ufer der Drau von Schlammmassen zu befreien. In der Nacht auf Freitag stieg wegen Starkregens der Pegelstand der Drau so hoch, dass der Fluss das Fährhaus unter Wasser setzte. „Ich war am Donnerstagabend noch schauen, da war alles noch in Ordnung“, erzählt Obmann Florian Poganitsch beim Lokalaugenschein der „Krone“. Nur wenige Stunden später, bei Tagesanbruch, kam das böse Erwachen. Gut einen halben Meter steht das Fährhaus unter Wasser, Anlegestege für die Fähren wurden von den Wassermassen verschluckt.