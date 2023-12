Ein Experten-Großaufgebot für den S-Link

Disput über Verfahren nur für die erste Etappe

Naturschutzbund-Geschäftsführer Hannes Augustin forderte die Projektgesellschaft gleich zu Beginn auf, den Antrag auf Genehmigung zurückzuziehen. „Es handelt sich derzeit um unvollständige Planungsunterlagen“, sagte er mit Verweis darauf, dass der genaue Routenverlauf bis Hallein noch nicht feststeht. Das wies der S-Link-Vertreter zurück. Rechtlich sei es üblich, Linieninfrastrukturvorhaben bei der UVP in einzelne Verfahren zu zerlegen. In den Gutachten, die das Land zum Verfahren in Auftrag gegeben hat, wurden keine bedeutend nachteiligen Auswirkungen ausgemacht, die das Großprojekt auf seine Umwelt hat.