Grapsch-Vorwurf bei Feier endete mit Freispruch

Belästigung im und vor dem Lokal

Dass es tatsächlich zu ungewollter Nähe zwischen dem Angeklagten und der Frau kam und er seine beruflich Untergebene zum Teil bedrängt habe, stand indes außer Zweifel. Es blieb aber unklar, ob das angeklagte Po-Zwicken vor einem Bogenlokal in Innsbruck im Anschluss der offiziellen Firmenfeier tatsächlich stattfand und der zweite Vorfall im Lokal an der Bar so über die Bühne gegangen ist.