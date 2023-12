Spanien-Leader Girona: Sensation ohne Romantik

UEFA schaut genau hin

2017 stieg der Klub aus der 100.000-Einwohner-Stadt in Katalonien erstmals ins Oberhaus auf. Danach nahm sich ein gewisser Pere Guardiola, Bruder von Manchester City-Startrainer Pep, des Projekts an. 44,3 Prozent des Vereins gehören seitdem der „Girona Football Group“ mit Pere Guardiola an der Spitze. Und weitere 44,3 Prozent sind im Besitz der „City Football Group“, die ja zahlreiche Vereine aus aller Welt im Portfolio führt - unter anderem auch ManCity, Troyes (Fra) oder New York City. Dass sich traditionell jede Menge Leihspieler der Partnerklubs in Girona tummeln, ist die logische Konsequenz. Die Verbandelung könnte spätestens dann zu Schwierigkeiten führen, wenn sich Girona und ManCity für die Champions League qualifizieren. Europas Fußball-Verband UEFA wird das Konstrukt sicher genauer unter die Lupe nehmen. Derzeit schwebt Girona aber auf Wolke sieben.