FC Barcelona gegen FC Girona ab 21 Uhr LIVE

Der FC Barcelona ist nur Kataloniens Nummer zwei. Der FC Girona schickt sich bis dato an, den großen Lokalrivalen in LaLiga hinter sich zu lassen. Vor dem Duell am Sonntagabend im Estadi Olimpic von Barcelona liegen die zweitplatzierten Weiß-Roten aus der 100.000-Einwohner-Stadt vier Zähler vor dem Meister. Barcelona (34) muss danach trachten, den Rückstand auch auf Real (38) nicht anwachsen zu lassen. David Alaba ist mit dem Leader am Samstag bei Betis Sevilla gefordert.