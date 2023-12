Skifahren geht hier auch ohne Schnee

Rutschige Plastikmatte fühlt sich wie Schnee an

Die Bedingungen auf der Hohe-Wand-Wiese wurden nämlich von Jahr zu Jahr schlechter, während die Nachfrage nach Kursen stetig stieg. Neben der Dollwiese in Hietzing, ist sie eine der zwei Skipisten in Wien. Dabei war das kleinste Skigebiet des Landes in den 60er-Jahren Europas erste Piste mit Nachtbeleuchtung und technischer Beschneiung. Jetzt wurden wieder neue Wege gegangen.