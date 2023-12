„Versteckte Weihnachten“ mit einem Ratschbankerl

Feuerschale und Glühwein

"Wer Lust hat, kann uns besuchen.Am besten, wenn es finster ist, denn da kann man die Beleuchtung genießen und an der wärmenden Feuerschale Glühwein trinken“, sagt Rupert Treffner, der früher Hausmeister in einem Hotel war, schon immer gern dekoriert und sich das Wissen über das Krippenbauen in Kursen angeeignet hat.