Unfallserie mit Jaguar: Raser streitet alles ab

Zwei Personen bei Unfällen schwer verletzt

Der 34-Jährige hatte sich am Freitag gegen 20.30 Uhr einer routinemäßigen Kontrolle durch Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling beim Gaudenzdorfer Gürtel entzogen und war durch die Stadt geflüchtet. Er missachtete rote Ampeln und fuhr einen Radfahrer nieder, außerdem krachte er in ein entgegenkommendes Fahrzeug und lenkte den Wagen auch auf den Gehsteig. Der 46-jährige Radfahrer wurde ebenso wie eine 52-jährige Mitfahrerin des Unfallautos schwer verletzt. Die beiden sind auf dem Weg der Besserung und dürften demnächst in häusliche Pflege entlassen werden.