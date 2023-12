Sturms Führungsspieler braucht keine Kapitänsbinde

Auch wenn er schon eine gewisse Abgebrühtheit mitbringt, die Premiere in der letzten Runde wird auch „Affi“ nicht so schnell vergessen: Gegen BW Linz trug der Abwehrrecke erstmals die Kapitänsschleife. „Es war schon etwas Besonderes, für so einen großen Verein die Schleife zu tragen.“ Mit oder ohne „Anführerbinde“ - der ehemalige Salzburger ist mit seinem unbändigen Einsatz längst eine fixe Größe in Sturms Viererkette. „Ich versuche, auch ohne Schleife immer ein Führungsspieler zu sein.“