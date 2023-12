St. Pölten will über Tangente Kultur-Mekka werden

Es hätte ein wahres Prestigeprojekt werden sollen: Doch nach der Abfuhr für St. Pöltens Bewerbung als Europäische Kulturhauptstadt 2024 (der Zuschlag ging bekanntlich an Bad Ischl), wurde kurzerhand die Landeskulturhauptstadt ins Leben gerufen. Mit dem dazugehörigen umfangreichen Kulturfestival – der Tangente – will man im kommenden Jahr nicht nur internationales Publikum in die Stadt an der Traisen locken, sondern auch das „Kulturprofil des Landes stärken, die zeitgenössische Kunst in den Mittelpunkt stellen und touristische Effekte erzielen“, wie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der Programmpräsentation sagte.