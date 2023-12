Von der Lebensrettung zur Rammbock-Bande

Großartige Zivilcourage bewies das Opa-Enkerl-Trio Woltron aus Bad Erlach, Bezirk Wiener Neustadt: Nachdem Enkerl Fabian in den frühen Morgenstunden Teig in der Familienbäckerei vorbereitete, bemerkte – und verjagte – er zwei Einbrecher. Sein Bruder Bernhard verwickelte eine Frau, die in einem Auto vor der Backstube wartete, in ein Gespräch, bis die Polizei anrückte. Es war die Fluchtwagenfahrerin! Indes sah Großvater Johann, dass sich ein Täter im Garten in den Stauden versteckte und lotste die Polizei dorthin.