Jubiläum für Tafel: Verwenden statt verschwenden

Überfluss und Mangel zusammen bringen - so lautet das Motto der Tafel Schwaz. Gegründet in Vomp, übersiedelte die Hilfsorganisation vor einigen Jahren nach Schwaz und versorgt dort jeden Freitag rund 160 bedürftige Erwachsene und Kinder mit Lebensmittel. Nicht mehr verkäufliche, aber verwendbare Lebensmittel werden gesammelt und an Personen mit niedrigem Einkommen verteilt.