Traumstart für Österreichs Rodel-Doppelsitzer!

Sieg durch Egle/Kipp

Egle/Kipp beeindruckten beim Auftakt. Die in der Vorsaison Gesamt-Zweiten aus Tirol stellten in beiden Läufen Bestzeit auf und freuten sich über den fünften Weltcup-Sieg ihrer Karriere. Der Deutschen Dajana Eitberger, die vom Ein- in den Doppelsitzer gewechselt ist und gemeinsam mit Saskia Schirmer die Saison in Angriff nimmt, gelang mit Rang 2 ein starker Einstand. Die Gesamtweltcup-Siegerinnen der Vorsaison, Andrea Vötter/Marion Oberhofer (ITA), belegten Platz 3.