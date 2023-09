Nawalny muss zum 20. Mal Isolationshaft verbüßen

Diesmal ist die Strafmaßnahme demnach für vier Tage vorgesehen. Laut einem Posting von Nawalny auf X vermutet der Kremlkritiker, dass die Strafe deshalb so kurz angesetzt ist, weil er kurz darauf eine Berufungsverhandlung habe. „Damit die Kolonie sagen kann: ,Wir verletzen seine Rechte nicht, er ist nicht einmal in Isolationshaft.‘ So nett von ihnen“, mutmaßt er in dem Beitrag.