Alfons Haider: ORF-Abschied mit Stars und Legenden

Nichtsdestotrotz ist es ein wenig so wie das unrühmliche Ende einer ganzen ORF-Ära. Denn Alfons Haider moderierte so ziemlich jede Top-Show des Senders, machte dabei stets eine tolle und souveräne Figur. Also stellt sich das Publikum die Frage, wer ihm den Erfolg nicht gönnen wollte? Am Alter kann es im Jahr 2023 ja (hoffentlich) nicht gelegen sein. Denn Haider denkt jung, agiert jung und bringt jetzt auch nach Mörbisch wieder junges Publikum.