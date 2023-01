Opernball-Aus für Moderator Alfons Haider

Nach zwei Jahren der Corona-bedingten Pause wird am 16. Februar in der Wiener Staatsoper wieder gefeiert. Einer wird beim Comeback des Opernballs aber nicht dabei sein: Moderator Alfons Haider. Er führte bis vor zwei Jahren an der Seite von Mirjam Weichselbraun für den ORF durchs Programm und bat die Promis in der Oper vors Mikrofon.