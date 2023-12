Preispolitik der Tiwag bleibt im FPÖ-Kreuzfeuer

„Friss oder stirb“-Botschaft

Aktuell ist die Strompreispolitik des Landesenergieversorgers Tiwag ein Beispiel für ein, nennen wir es A-nach-B-Fehlsignal. Dessen Vorstandsvorsitzender Erich Entstrasser ließ zuletzt via Aussendung verlauten, dass jene Kunden, die einen Umstieg auf ein Tiwag-Angebot zuletzt ablehnten und an ihren bestehenden Verträgen festhielten, bald gekündigt werden. Freilich nennt man das in der hohen Geschäftssprache nicht kündigen, sondern „Neuvertragsoffensive“, die jedoch bei den Altvertragsfesthaltern als „Friss oder stirb“-Botschaft ankommt.