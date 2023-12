Volksschule kürzt Unterricht wegen Rattenplage

Problem auch in anderen Gemeinden

Auch in der Bahnhofstraße in Herrenberg und in anderen Gemeinden gibt es Probleme mit Ratten. Dort wurden ebenfalls Köder ausgelegt. Die Ratten sollen in die Box gehen und das darin enthaltene Gift fressen. Sie sterben erst einige Zeit später. Der Leiter des Herrenberger Tiefbauamts appellierte an die Bevölkerung, keine Essensreste in die Toilette zu kippen und keine Reste im Freien zu entsorgen. Das sei ein gefundenes Fressen für die Nagetiere. Ein Kompost im Garten sollte außerdem verschlossen sein.