Rattenplage vor Bushaltestelle in Wien-Floridsdorf

Sie zählen wohl nur bei wenigen Menschen als Lieblingstier: Ratten. Obwohl die als sehr klug geltenden Tiere eher die Flucht ergreifen, als uns zu attackieren, versetzt ihre alleinige Anwesenheit schon viele in Panik. So auch am Mittwoch vor der Bushaltestelle 14A beim Wiener Keplerplatz. Dort könnte man nach Videoaufzeichnungen eines „Krone“-Leserreporters von einer regelrechten Rattenplage sprechen.