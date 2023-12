Die Hälfte der Fälle in Ambulanzen nicht dringlich

1450 wird in Kärnten weniger gewählt

Die Gesundheitsberatung 1450 zielt ja - wie mehrmals berichtet - auch auf eine Entlastung der Spitalsambulanzen ab. Bis zu 46 Prozent der Anrufer in Kärnten wurden in den Jahren 2020 und 2022 an den niedergelassenen Bereich verwiesen. Mangels Evaluierung bleibt allerdings offen, ob die Gesundheitsberatung 1450 tatsächlich eine spitalsentlastende Wirkung entfaltete. Im Zeitraum zwichen 2020 und 2022 sanken die telefonischen Beratungen in Kärnten um 59 Prozent. Im Österreichschnitt war die Zahl der telefonischen Beratungen fünfmal so hoch wie in Kärnten.