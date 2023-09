Warum jetzt viele auf die 1450-Hotline vergessen

Am Telefon, das sieben Tage die Woche und rund um die Uhr besetzt ist, sitzt freundliches, kompetentes Personal. Diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger heben in der Rotkreuz-Zentrale in Graz-Straßgang ab, wenn jemand die Medizin-Hotline wählt. „Wenn’s weh tut: 1450 anrufen“, hatte man der Bevölkerung zum Start des neuen Angebots im April 2019 eingetrichtert, und tatsächlich wurde die Nummer von Anfang an gut angenommen.