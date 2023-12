Schiefer Turm in Bologna: So lang dauert Rettung

Gelbe Alarmstufe in der Nähe der Türme

Die italienische Katastrophenschutzbehörde hat für das Gebiet um die beiden Türme eine gelbe Alarmstufe ausgerufen, was bedeutet, dass es unter Beobachtung steht, dass aber keine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit der Menschen besteht. Die zwei Türme erheben sich im Herzen der Stadt am Ausgangspunkt der alten Via Emilia. Sie wurden im Mittelalter mit einer überwiegend militärischen Funktion errichtet. Der kleinere Turm Garisenda ist auffällig schief.