Älteste Festung der Welt in Sibirien entdeckt

Archäologen haben in Sibirien die bisher älteste befestige Siedlung der Welt freigelegt. Die etwa 8000 Jahre alte Festungsanlage in einer abgelegenen Region wurde einst von Jägern und Sammlern errichtet. Die Entdeckung in Russland könnte zu einer Neubewertung der Frage führen, wie komplexe Gesellschaften entstanden sind.