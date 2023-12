Wie Mega-Umweltprojekt an Kleinigkeit scheitert

Es ist eine Groteske, die geradezu unfassbar ist: Die Voestalpine will ihre Hochöfen in Linz von einer CO₂-Schleuder auf umweltfreundlich (mit Strom) umbauen. Das ist ein Milliardenprojekt, es könnte die CO₂-Belastung in ganz Österreich um fantastische zehn Prozent absenken. Aber was passiert?