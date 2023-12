Lukas Feurstein ist zurück, sein aber Helm nicht

„Mit Ausnahme meiner Skischuhe, die ich im Handgepäck hatte, ist alles weg, was ich zum Skifahren brauche“, erzählt Lukas Feurstein. Was war passiert? Auf der Rückreise von Denver nach Europa, ging der Skirucksack des 22-Jährigen verloren. „Eigentlich wäre ich direkt nach München geflogen. Da das wegen des Wetters nicht ging, wurde ich via London nach Zürich umgebucht. Aufgrund technischer Probleme verzögerte sich der Abflug in Denver und ich verpasste in London den Anschluss Als ich dann endlich in Zürich war, fehlte mein Rucksack. Bislang hat mir keiner sagen können, ob er überhaupt in Europa ist.“