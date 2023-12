USA-Rückreise geriet für Olympiasieger zur Odyssee

Starts in Bormio und Kitzbühel?

Vom Montafon ging es für Johannes am Montag direkt weiter auf die Reiteralm. Dort warten drei Tage Slalom-Training, ehe er am Freitag nach Val d’Isere (Fra) reist, wo am Sonntag der zweite Saison-Slalom ansteht. Von dort geht es weiter nach Gröden, wo sich Strolz auf der Saslong-Abfahrt versuchen wird. „Die Silvesterabfahrt in Bormio kommt für mich aber zu früh, ist sie doch eine der schwierigsten Abfahrten überhaupt“, blickt der Vorarlberger in die nähere Zukunft. Und wie sieht es mit einem Start beim Klassiker in Kitzbühel aus? „Auch das ist in dieser Saison noch zu früh. Allerdings ist das Rennen auch noch weit weg...“