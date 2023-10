ÖSV-Juwel erneut von den Bandscheiben ausgebremst

„Eigentlich hatten wir meinen Rücken ganz gut im Griff. Als ich dann in Chile beim Skifahren einen Schlag bekommen habe, ging aber nichts mehr“, erzählt Lukas Feurstein, der das Südamerika-Camp deshalb vorzeitig abbrach und in die Heimat zurückflog, um mit Fitness-Guru Max Cavada intensiv in Sachen Kondition zu arbeiten.