Mit Feuz-Wachsler in Kriechmayrs Windschatten

Neue Trainingsgruppe

Nun gilt Feursteins Fokus wieder ganz dem Skisport und da warten Veränderungen. „Ab sofort bin ich nicht mehr in der Riesentorlaufgruppe von Mike Pircher“, erzählt der Heeresleistungssportler, „sondern bei Sepp Brunner in der WC1-Gruppe.“ Heißt: Der Bregenzerwälder wird sich mit den Speed-Granden um Vincent Kriechmayr und Daniel Hemetsberger auf die neue Saison vorbereiten. „Schwerpunkt bleibt bei mir auch weiterhin Riesentorlauf und Super-G. So ist gewährleistet, dass ich das beste Training bekomme.“ Ski-Austria-Herrencheftrainer Marko Pfeifer: „Mit Lukas, Raphi Haaser und Andi Ploier haben wir drei Allrounder in dieser Gruppe, die von den arrivierten Speed-Fahrern und dem Trainerteam viel profitieren können.“