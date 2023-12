Der Honig fließt - die Zahl der Bienen verblüfft

Es war ein gutes Honigjahr in Kärnten, auch wenn die Ernte regional durch Wettereinflüsse sehr unterschiedlich ausfiel. So gab es etwa im Mölltal Rekordernten und Totalausfälle im Raum Villach. Produziert wurden stolze 7000 Tonnen Honig von sagenhaften 1,7 Milliarden in Kärnten umherschwirrenden Bienen.