Warnung vor Gefahren kommt künftig über Monitore

Reaktion in Echtzeit

„Mit unserem reichweitenstarken Motion Light-Digital-Netz erreichen wir binnen kürzester Zeit eine große Anzahl an Personen. Durch die Reaktion in Echtzeit können Warnungen noch schneller im öffentlichen Raum sichtbar werden. Im Ernstfall könnten unsere Anzeigentafeln zu Lebensrettern werden“, sagt PSG-Chef David Edlinger.