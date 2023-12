Heer und Polizei griffen 32 Syrer an Grenze auf

Zuerst fielen dem Soldaten gegen 6 Uhr lediglich ein paar unbekannte Personen in der Nähe des Grenzübergangs Raunjak in der Gemeinde Bleiburg auf. Weil er jedoch vermutete, dass es sich um illegal Eingereiste handelte, forderte er seine Kameraden und die Polizei zur Unterstützung an.