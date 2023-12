„Geschenke gibt es zu Weihnachten keine“

Misolic ist bekannt für sein risikoreiches Spiel, seine Stoppbälle sind gefürchtet. Im neuen Jahr will er sich dafür öfter belohnen. „Ich höre oft, dass ich mit viel Risiko spiele. Das freut mich, denn ich will, dass mein Spiel von mir abhängt, nicht vom Gegner. Anfangs habe ich mich bei diesem Spielstil nicht so wohlgefühlt, mittlerweile schon. Aber ich muss noch die richtige Balance finden, bin oft noch zu aggressiv, will zu schnell den Punkt machen“, sagt Österreichs frisch gebackener Hallenstaatsmeister, der mit seinem Trainerteam nicht nur hierbei den Hebel ansetzt: „Der Fokus liegt auch am Aufschlag und dem Return, zudem muss ich meine Beinarbeit am Platz verbessern.“