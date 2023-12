Signa-Insolvenz: Forderung nach Gläubigerausschuss

Aktiva plötzlich enorm gesunken

Aber nicht nur bei den Passiva, sondern auch bei den Aktiva, also bei den Beteiligungsverhältnissen, gebe es große Diskrepanzen, sagte Cornelia Wesenauer vom AKV. In der Bilanz von 2022 seien die Aktiva mit rund fünf Milliarden Euro bewertet, bei Insolvenzeröffnung (Stand 30.9.2023) seien diese laut Buchwert nur noch mit rund zweieinhalb Milliarden Euro bewertet. Der Aktiva-Liquidationswert - das ist der Wert, der im Falle einer Zwangsverwertung zu erlösen wäre - läge lediglich bei rund 300 Millionen Euro. „Das ist fünf Prozent von dem, was es angeblich neun Monate vorher wert war“, so Wesenauer.