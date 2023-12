Räuber (18) überfiel Opfer (18) gleich zweimal

Mit einem Messer bedrohte laut Polizei ein unbekannter Mann in Kuchl einen Einheimischen. Bei diesem Raubüberfall am 10. November nahm ihm der Täter 40 Euro ab und flüchtete. Das 18-jährige Opfer ging zur Polizei. Bei seiner Befragung erzählte der Kuchler, schon Mitte Oktober von dem Täter am Salzburger Bahnhof zusammengeschlagen worden zu sein.