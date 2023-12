„Heute helfe ich und morgen wird mir geholfen“

Die Zeitgutscheine kann er einlösen, wenn er selbst Hilfe braucht. Kistner hingegen zahlt neun Euro für jede Stunde, die Brüstle ihm hilft, auf ein Guthabenkonto. Das Geld fließt in die Pflege- und Unfallversicherung, die der Zeitpolster-Verein für jeden Helfer angelegt hat. „Heute helfe ich. Morgen wird mir geholfen“, lautet das Motto des Vereins, der 2018 in Vorarlberg gegründet wurde. Im Tennengau gibt es das Angebot seit einem Jahr. Dort hat Brüstle als Mitbegründer Nachbarschaftshilfe neu interpretiert. Kleinigkeiten, die professionelle Dienste nicht anbieten können, werden so abgedeckt. Zwischenmenschliches kommt dabei nicht zu kurz.