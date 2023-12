Angreifer in Paris soll nicht alleine agiert haben

Der 26-Jährige soll die Tat über mehrere Wochen vorbereitet haben. Laut der Zeitung „Libération“ hat er bereits gestanden, am Samstagabend unweit des Wahrzeichens von Paris einen Deutschen (23) erstochen und zwei weitere Menschen verletzt zu haben. Er habe als Reaktion auf die Verfolgung von Muslimas und Muslimen weltweit gehandelt. Die Nähe des Eiffelturms hat der Mann laut eigener Aussage deshalb gewählt, weil es sich um einen symbolischen Ort handelt und er es nicht ertragen konnte, dass er in den Farben Israels beleuchtet wurde. Antiterror-Fahnderinnen und -fahnder sind auf ein Video gestoßen, in dem der Angreifer dem sogenannten Islamischen Staat die Treue schwört (siehe Video oben).