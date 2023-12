Ansaufen vor Weihnachten? Hände weg vom Lenkrad!

Spitzenreiter Burgenland

Laut Statistik Austria waren in Österreich acht Prozent aller Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden im Jahr 2022 Alkoholunfälle. Im Bundesländervergleich verzeichnete das Burgenland mit zwölf Prozent den höchsten Anteil an Alkoholunfällen. „In den vergangenen Jahrzehnten hat es zum Glück einen Bewusstseinswandel in der Bevölkerung gegeben“, so ARBÖ-Präsident Peter Rezar. „Wurde früher Alkohol am Steuer vielfach als Kavaliersdelikt bewertet, so ist es heute verpönt, sich unter Alkoholeinfluss hinters Steuer zu setzen. Es passiert aber dennoch, wie die Unfallstatistik zeigt.“