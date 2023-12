Innsbruck: Öffi-Angebot ab 10. Dezember reduziert

Man wolle weiterhin den Kunden einen verlässlichen Service anbieten und das Personal gleichzeitig entlasten - so die Begründung der IVB zum geplanten Fahrplanwechsel ab 10. Dezember in der Landeshauptstadt. Die anhaltend enge Personalsituation habe diesen „alternativlosen“ Schritt unumgänglich gemacht, erklärt IVB-Geschäftsführer Martin Baltes. „Wir fahren seit September am Limit und es ist keine schnelle Lösung in Sicht. Daher haben wir den Fahrplan angepasst“. Trotz enormer Bemühungen, seien aktuell immer noch vier Stellen offen.