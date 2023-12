„Hacker werden immer besser“

Generell gelte: Je größer ein Unternehmen ist, desto sicherer sind auch dessen IT-Systeme. Einfach, weil es in größeren Betrieben oftmals einen eigenen IT-Chef gäbe, der sich um Sicherheit und Backups kümmern würde. In kleineren Unternehmen sei das jedoch häufig nicht der Fall. Insgesamt stellt der Techbold-Grüner im Zuge seiner Faktenchecks in hunderten Mittelbetrieben fest: „Der Wille zur Verbesserung der IT-Security ist in den Unternehmen zwar meist da. Es fehlt dann aber leider häufig an der konkreten Umsetzung.“