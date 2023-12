David Alaba und Co.: Der „Feind“ in meinem Bett

Konrad Laimer muss sich bei den Bayern auch mit zwei Franzosen (Upamecano und Coman) herumschlagen, Verteidiger De Ligt ist derzeit verletzt. Dafür ist Leipzigs Trio Xaver Schlager, Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald gegen den Oranje Simons in Überzahl. Marcel Sabitzer (in Dortmund mit Malen) und Grillitsch (bei Hoffenheim mit Weghorst) können sich auch frühzeitig auf die EURO einstimmen. So wie Lens-Legionär Kevin Danso mit Goalie Samba. Er spricht ja mittlerweile auch schon französisch.