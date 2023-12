11.000 Karten pro Spiel - und Hoffen auf „Losfee“

Die Vorbereitung: Aller Voraussicht nach wird es im März ein Trainingslager in Spanien geben, Abschluss soll in Wien der Test gegen die Türkei sein, zuvor muss aber auch noch ein Test absolviert werden. Im Juni dürfte es dann in Windischgarsten weitergehen, da warten das Heim-Länderspiel gegen Serbien und als finaler EURO-Test die Partie in der Schweiz. So der Plan, Zusagen gibt es, unterschrieben ist aber noch nichts.