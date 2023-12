Nach Messerattacke: Verdächtiger gesteht Tat

Was mit einer feuchtfröhlichen Feier begann, endete in der Nacht auf Samstag in Kapfenberg in einer Bluttat, die das Opfer nur knapp überlebt hat. Wie berichtet, gerieten zwei Tschetschenen (57 und 48 Jahre alt) in einen heftigen Streit. Am Ende soll der 57-Jährige seinem Kontrahenten mit einem Küchenmesser lebensgefährliche Verletzungen am Oberkörper und Oberschenkel zugefügt haben. Er musste notoperiert werden.