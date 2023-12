Polizisten retteten Frau aus brennender Wohnung

Mehr als 50 Feuerwehrleute brachten den Brand unter Kontrolle und standen bei der Evakuierung des Gebäudes im Einsatz. Letztlich wurde für alle 22 Mieter eine vorübergehende Übernachtungsmöglichkeit in einem Hotel gefunden. Die Brandursache stand am Sonntag noch nicht fest. In der Wohnung der Pensionistin und auch an weiteren Wohnungen entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden.