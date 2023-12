Wegen Schneeketten langsam unterwegs: Pkw fuhr auf

Die heftigen Schneefälle sorgten am Samstag in Tirol für Behinderungen und Unfälle. Im Strenger Tunnel auf der Arlberg Schnellstraße war es eine vorsichtige Autofahrerin (56), die letztlich in einen Unfall verwickelt wurde. Die Frau fuhr wegen montierter Schneeketten sehr langsam. Das übersah ein anderer Autofahrer.