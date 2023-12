„Lächerlich zu glauben, dass Kate Rassistin ist“

Goldsmith und auch andere Kommentatoren in Großbritannien sind sich darüber einig, dass Scobie einen gemeinen Spitznamen für Kate einfach erfunden habe - oder bei Meghan Markle gehört haben muss. In Großbritannien habe sie nämlich nie jemand, was Scobie behauptet, „Katie Keen“, also „Katie Erpicht“ genannt. Dies sei ein Name aus den „Archie“-Comics, die Herzogin Meghan als Teenager angeblich geliebt hat.